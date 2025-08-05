В Подмосковье прошли матчи третьего дня группового этапа Кубка Овечкин

На льду «Красногорск Арены» имени В. В. Петрова и «Арены Мытищи» имени В. Шалимова прошел третий игровой день группового этапа турнира.

Московскую область в турнире представляют шесть команд: «Академия Петрова» (Красногорск), «Витязь» (Подольск), «Атлант» (Мытищи), «Балашиха» (Балашиха), «Красная машина Юниор» (Красногорск) и «Химик» (Воскресенск). В ходе третьего игрового дня команды продолжили яркую борьбу на пути к главному трофею турнира.

В группе А «Амур» (Хабаровск) уступил «Адмиралу» (Владивосток) со счетом 2:4. Новосибирская «Сибирь» обыграла подмосковную «Академию Петрова» (Красногорск) — 8:2. Матч«Витязь» (Подольск) — ЦСКА (Москва) закончился со счетом 16:3 в пользу москвичей.

В группе Б «Авангард» (Омск) со счетом 5:1 одержал победу над командой «Армия СКА» (Санкт-Петербург), а челябинский «Трактор» был сильнее уифмского «Салавата Юлаева» — 6:0. Столичное дерби — «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — завершилось победой бело-синих со счетом 3:2.

«Северсталь» (Череповец) и подмосковная «Балашиха» открыли третий игровой день в группе В. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу гостей Московской области. «Динамо» (Минск) и «Атлант» (Мытищи) сыграли со счетом 5:3 в пользу белорусской команды. «Локомотив» (Ярославль) разгромил гостей из Казахстана «Барыс» со счетом 15:1.

В группе Г «Красные крылья» (Екатеринбург) уступили команде «Ак Барс» (Казань) — 1:13. Магнитогорский «Металлург» обыграл «Химик» из Воскресенска со счетом 15:1. В завершении третьего игрового дня «Красная машина Юниор» (Красногорск) обыграла «Динамо» (Санкт-Петербург) со счетом 3:2.

В этом году турнир стал рекордным по представительству участников — в Подмосковье за главный трофей ведут борьбу 24 команды. Игры группового этапа проходят со 2 по 6 августа включительно, после чего начнется плей-офф.

В заключительный день ОвиCUP 9 августа на арене «Мытищи» имени В. И. Шалимова состоится гала-матч с участием легендарных спортсменов разных времен. Капитанами команд выступят Александр Овечкин и Павел Дацюк.

Следите за актуальной информацией, расписанием и результатами в официальном сообществе турнира в «VK», в телеграм-канале Александра Овечкина и на сайте Кубка.

Кубок Александра Овечкина по хоккею проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.