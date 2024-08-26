В Подмосковье прошел велопробег в честь Дня государственного флага России

Организатор проекта — федеральный партийный проект «Zа Самбо». В велопробеге приняли ученики МОУ «Рождественская СОШ», спортсмены спортивного клуба самбо «Снегири» и родители. В общей сложности в заезде приняли участие более 40 человек.

Самбо — это вид борьбы, который объединяет в себе множество приемов разных боевых искусств. Главная его особенность — непрерывное развитие, позволяющее дополнять борьбу новыми элементами. Занятия самбо развивают ловкость и силу. Самбо можно заниматься с 10 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.