В Подмосковье прошел трехдневный форум «Дни самбо»

Учащиеся подмосковных школ приняли участие в трехдневном региональном форуме «Дни самбо в Солнечногорске», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Форум проводился в общеобразовательных учреждениях городского округа Солнечногорск: Андреевской школе поселка Голубое, средней школе № 2 и Поварской средней школе.

​Программа мероприятий включала мастер классы и открытые тренировки по самбо от профессиональных спортсменов, показательные выступления, эстафеты с элементами техники борьбы, а также круглый стол и открытую коммуникационную площадку для диалога с родителями учащихся.

​Мастер-классы для детей провели опытные борцы, судьи и тренеры по самбо: Илья Барабанов и Антон Романов. Показательные выступления и открытые уроки по самбо представили мастера спорта, методисты федерального проекта «Самбо в школу» Александр Ломакин и Валерия Киева. На протяжении всех дней форума на всех площадках работала выставка по книге «Время самбо» и был показан мини-фильм о проекте «Самбо в школу».

​На итоговом заседании в школе поселка Поварово выступили почетные гости и спикеры: президент федерации самбо Московской области, региональный координатор проекта «Выбор Сильных» Сергей Фомкин, начальник организационного управления министерства физической культуры и спорта Московской области Евгений Емельянов, первый вице-президент федерации самбо Подмосковья Александр Гавриленков и ветеран боевых действий в зоне СВО, награжден медалью «За отвагу» Андрей Киев.

​Главной темой обсуждения круглого стола стало внедрение самбо в школьные программы, как важной системы физического, общекультурного и патриотического воспитания подрастающего поколения.

​Также в рамках мероприятия было подписано соглашение между федеральным координатором «Студенческой спортивной лиги самбо» и директорами трех солнечногорских школ (СОШ № 2, Андреевская СОШ, Поваровская СОШ). Стороны договорились о взаимном сотрудничестве по воспитанию обучающихся на базе самбо.

​В завершении мероприятия все участники возложили цветы к мемориалу ветеранам боевых действий, почтив память всех погибших в Великой Отечественной войне и других вооруженных конфликтах.

​Данный форум прошел с 21 по 23 апреля в рамках проекта партии «Единая Россия» «Выбор сильных», а также в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Организаторами мероприятия выступили: федерация самбо Московской области, администрация городского округа Солнечногорск и исполнительная дирекция проекта «Самбо в Школу».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.