В Подмосковье прошел шахматный турнир ветеранов строительной отрасли

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3 и 4 декабря при поддержке министерства строительного комплекса Подмосковья прошел шахматный турнир среди ветеранов-строителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Председатель союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов» Валентина Кабанова приветствовала участников турнира, пожелала интересной и захватывающей игры.

Десять участников турнира два дня вели самую настоящую шахматную битву. Победителями стали Яков Ефимович Вольфсон, Кучушев Алексей Каримович и Никифоров Анатолий Иванович.

Финалистов поздравили, вручили дипломы, подарки и ценные призы.

По поручению министра строительного комплекса Александра Туровского медалью «Почетный строитель» наградили Анатолия Ивановича Никифорова. Награду вручил генеральный директор фонда Игорь Матвейко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.