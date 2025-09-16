В Подмосковье прошел первый в истории Суперкубок России по дрэг-рейсингу

Автодром в Быково Раменского муниципального округа принял первый в истории Суперкубок России по дрэг-рейсингу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В турнире нового формата приняли участие более 100 пилотов, которые представили все серии чемпионата RDRC: Pro, Pro Street, Street, Club, Mad Bucket и Moto. Кроме того, в топовых категориях 3,99 и 4,5 разыгрывался также Кубок России, а классы Super Pro ET и Pro ET проходили в статусе всероссийских соревнований, остальные автомобильные категории сразились за Кубок Московской области.

​В Суперкубке выступили как регулярные участники чемпионата RDRC, так и пилоты из региональных серий, а также новички, которые планируют присоединиться к серии в следующем сезоне. Соревнования посетили более 3 000 зрителей.

​Свои личные рекорды обновили пилоты и на профессиональной технике, и на дорожных машинах.

Александр Лобачев на Lamborghini Huracan «Спартак» от ателье Level Performance несколько раз улучшал свое время, показав в итоге 7,723 секунды, что является рекордом шести континентов. Быстрее в мире ездили только в Северной Америке. Также Алексей Волик на Subaru Impreza несколько раз по ходу соревнований обновил рекорд для машин этой марки в России. Его лучшее время — 7,810 секунды. Павел Казанбаев на Dodge Challenger установил рекорд RDRC для класса Mad Buckets — 10,018 секунды.

​Подробнее ознакомиться с результатами соревнований можно на официальном сайте.

​Совместно с Суперкубком прошел второй ежегодный фестиваль Sueta Car Fest, который собрал рекордное количество зрителей. Любители индивидуальных автомобильных проектов увидели мир тюнинга во всем его многообразии, а также насладились красочным мото-шоу. На фестивале были представлены редкие экземпляры, яркие кастомные проекты, отточенный стэнс, оглушительный автозвук и безупречный стайлинг. Также по итогам Sueta Car Fest были названы топ-20 лучших тюнинг-проектов и пять лидирующих автоклубов.

​Гости мероприятий смогли насладиться экскурсиями по автодрому, поездками на дрифт и дрэг-такси, полетами на вертолете и аттракционами. Для всех желающих был открыт доступ в зону технического парка, где можно было не только сфотографироваться со всеми машинами, принимавшими участие в соревнованиях, но и взять автографы у именитых гонщиков. Для самых маленьких любителей автоспорта работал детский городок с аниматорами и аттракционами.

​Суперкубок России по дрэг-рейсингу проводился с 13 по 14 сентября в Раменском муниципальном округе в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.