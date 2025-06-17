В Подмосковье прошел массовый заплыв на открытой воде

14–15 июня на Истринском водохранилище при поддержке министерства культуры и туризма Московской области состоялся массовый заплыв на открытой воде X-WATERS Msk Istra 2025, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На участие зарегистрировалось 1 326 пловцов, на старт вышло 1 116 спортсменов, которые соревновались на дистанциях 500 м, 1 км, 2 км, 6 км, для детей — отдельные детские заплывы на 50 м и 200 м. На финише спортсменов встречали волонтеры с медалью участника, наполненной водой, болельщики и кавер-группа Astalavista с концертной программой.

Несмотря на противоречивую погоду, первыми к финишу пришли:

Маннанов Альберт и Хорс Елена на дистанции 6 км;

Хурсанов Сергей и Шалунова Ярослава на дистанции 2 км;

Аксенов Иван и Фирсова Дарья на дистанции 1 км;

Аксенов Иван и Тарачила Анастасия на дистанции 500 м;

Ушаков Андрей и Аликина Мария в ластах на дистанции 500 м;

Матвеев Федор, Титов Дмитрий и Липский Михаил в эстафете 3×1 км;

Александров Егор и Дудкина Елизавета в категории X-JUNIORS 500.

На детских дистанциях каждый участник был победителем.

Открыта регистрация на X-WATERS Moscow Krasnogorsk 2026 на сайте x-waters.com.

Сильнейших пловцов на призы чемпионата X-WATERS World Championship 2025 определят по итогам всех стартов сезона, а Кубок Москвы X-WATERS — по итогам 3 Московских стартов.

Организатор мероприятия X-WATERS — крупнейшая международная плавательная серия, рожденная в России. Исполнительный директор заплыва — Сергей Ефимов, житель г. о. Истра, генеральный партнер — компания Mad Wave.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.