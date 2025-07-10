В Подмосковье прошел летний этап чемпионата по кольцевым гонкам

Автодром ADM Raceway в Мячкове Раменского муниципального округа принял летний этап открытого чемпионата Московской области по кольцевым гонкам, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

​В гонках приняли участие 35 пилотов из разных уголков страны: Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Севастополя и других регионов РФ. Они соревновались в пяти зачетных группах: «S1600», «S2000», «Супер-продакшн», «Спортпрототип CN» и «Формула», где к традиционным категориям «Восток» и «Мондиаль» присоединились гонщики на «Tatuus».

​В зачетной группе «Супер-продакшн» картина первого этапа полностью поменялась — победителем квалификации, а затем и обоих гоночных заездов стал опытный столичный пилот Филипп Тупоносов. Серебро завоевал его земляк Кирилл Глушак, дважды финишировавший вторым в финальных заездах. Замкнул тройку призеров подмосковный гонщик Андрей Солуковцев.

​В группе «S-2000» Сергей Горбатенко в обеих гонках успешно закрепил результат победной квалификации. Серебро на счету Михаила Тюрина. А бронза у Ильи Кашина. Все три гонщика представляют Москву.

​А среди спортсменов на «Жигулях» победил москвич Иван Тараканов. Вторым стал Евгений Трушин из Подольска, уверенно выигравший первый финал, а во втором финале мотор его автомобиля не выдержал нагрузки. Бронза у питерского пилота Даниила Герасимова.

​В сражении пилотов на автомобилях «Москвич» самым быстрым и удачливым оказался Сергей Павлюк, второе место занял Владислав Донец, а бронза в активе Владислава Шевеля. Все спортсмены из Москвы.

​В зачетной группе «Спортпрототип CN», где соревнуются гоночные автомобили «Legends-600» с двигателями мощностью 140 л. с., сражались ветераны этого класса. Главным героем в данной дисциплине стал пилот из Санкт Петербурга Сергей Аглиш, уверенно выигравший как квалификацию, так и обе гонки. С учетом победы на первом этапе шансов составить ему конкуренцию в этом сезоне не осталось ни у кого из пилотов этого класса. Серебро у Артура Мещеринова из Москвы. Бронза по итогам этапа у столичного спортсмена Юрия Рязанцева.

​Безусловным украшением этапа стала «Формула». Особо отметим дебют команды «КАРМЕХ СПОРТ» на автомобилях «Tatuus». Первые гонки дуэта питерского пилота Харольда Шепскиса и Евгения Харьковского из Севастополя оказались более чем успешными. Харольду Шепскису удалось показать самое быстрое прохождение круга в обоих финальных заездах, но не хватило опыта и удачи — в каждом из финалов победу одержал его партнер по команде Евгений Харьковский.

​В группе «Мондиаль» не было соперников у Сергея Меркушева. Серебро у Александра Нестерова. А на третью ступень пьедестала поднялся легендарный пилот Александр Потехин. Гонщики представляют столичный регион.

Третий этап чемпионата Московской области по кольцевым гонкам состоится на ADM Raceway в Мячково 6 сентября 2025 года.

С начала лета трасса автодрома ADM Raceway в Мячково работает без выходных. К традиционным кольцевым гонкам добавились этапы картинговых соревнований разного уровня, которые продлятся до конца сезона.

​Чемпионат Московской области по кольцевым гонкам проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.