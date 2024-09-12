В Подмосковье прошел «Кубок футбольных мам»

сегодня в 13:41

В городском округе Дубна на стадионе «Волна» прошли матчи «Кубка футбольных мам». За главный трофей турнира боролись команды из Москвы, Орехово-Зуева и Дубны. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Обладателями «Золотого Кубка» стали «Футбольные мамы Москвы». В заключительной встрече им удалось взять верх над клубом «Футбольные мамы Знамя Труда» из Орехово-Зуевского городского округа. Замкнула тройку призеров подмосковная команда «Спартак Юниор Мамы красные» из Дубны.

​В финальной игре за «Серебряный Кубок» победу одержал еще один коллектив из г. Дубна «Спартак Юниор мамы белые». В борьбе за золотые медали спартаковцам противостояли «Футбольные мамы Динамо», также представляющие городской округ Дубна. Третье место за клубом «Динамо Дубна».

​«Кубок Надежды» достался очередной команде из Дубны — «Дворовые девчата».

​Также по итогам всех сыгранных матчей были вручены индивидуальные награды лучшим игрокам турнира. Призы получили: Светлана Волкова («Знамя Труда»), Алла Шидакова («Футбольные мамы Динамо»), Екатерина Мошкова («Спартак Юниор мамы красные»), Таисия Покидова («Спартак Юниор мамы белые»), Елена Неясова («Футбольные мамы Москвы»), Виктория Матюшина («Дворовые девчата») и Татьяна Давыдова («Динамо Дубна»).

Каждый игрок получил от организаторов АНО «Футбольные мамы» уникальную медаль на память об участии, а командам, занявшим призовые места достались специальные награды от министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Следующий турнир в рамках «Кубка футбольных мам» состоится 21 сентября в Одинцове на стадионе «Центральный».

​Подробную информацию о проведении турниров можно найти в официальном сообществе в VK. Регистрация команд доступна на сайте: fmcup.ru.

​Соревнования на «Кубок футбольных мам» проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.