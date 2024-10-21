В Подмосковье прошел IV турнир по армейскому рукопашному бою «Памяти Воинов»

В эти выходные в Подмосковье состоялся Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою «Памяти Воинов». Со всей страны на него съехалось более 350 детей в возрасте от 12 до 16 лет. География участников обширная. Всего приняли участие 46 команд из 24 муниципалитетов, в числе которых Омск, Кострома, Тула, Ярославль, Москва, Подмосковье и другие, сообщает пресс-служба Региональной общественной организации «Спортивный клуб „Титан“ г. о. Красногорск.

Турнир проводится четвертый год подряд. Он посвящен героям Отечества, воинам, офицерам, которые в разные годы стояли на страже защиты Родины, а также тем, кто сейчас защищает ее рубежи.

«Изначально самый первый турнир „Памяти Войнов“ был организован в честь конкретного героя России — Александра Калинина, моего сослуживца — бойца спецназа, трагически и геройски погибшего в 2000 г. Однако за последние годы судьба забрала не мало лучших бойцов-офицеров. Поэтому мы решили сделать ежегодное спортивное мероприятие, на котором будем чтить память не только ушедших героев, но и офицеров, патриотов находящихся в наши дни на службе Отечества и Закона», — рассказал организатор турнира, советник заместителя генерального директора Госкорпорации «Ростех», Вице-президент Федерации армейского рукопашного боя России Владимир Устюхин.

Среди почетных гостей турнира: Президент Федерации армейского рукопашного боя, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Дамдинцурунов; Олимпийская чемпионка и чемпионка Мира по конькобежному виду спорта Светлана Журова; Мастер спорта по армейскому рукопашному бою, главный тренер ЦСКА по армейскому рукопашному бою, лейтенант Александр Румянцев и другие.

«Армейский рукопашный бой — это не просто вид спорта, который формирует умение, навыки, это вид спорта который формирует те морально-нравственные качества, которые нужны настоящим патриотам и защитникам нашей родины», — отметил Президент Федерации армейского рукопашного боя, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Дамдинцурунов.

В первый день турнира проходили отборочные бои, во второй день — бои за призовые места. В общекомандном зачете первое место заняли спортсмены из Московской области, второе место — Москва, третье место — Тульская область.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.