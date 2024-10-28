В Подмосковье прошел финал турнира по мини-футболу среди мусульманских общин

В финальных матчах приняли участие сборные Подольска, Дубны, Орехово-Зуева, Электростали, Коломны и Истры. Всего порядка 300 спортсменов. На пути к финалу прошли два отборочных этапа среди 14 команд, которые состоялись в октябре в Ногинске. Сильнейшие встретились в Щелкове, чтобы определить победителя. Почетными гостями мероприятия стали председатель Духовного управления мусульман Московской области Муфтий Рушан Аббясов, депутат Совета депутатов и председатель мусульманской общины городского округа Щелково Московской области Рушан Махмутов, член Общественной палаты городского округа Щелково, руководитель представительства Международной Ассоциации Исламского бизнеса в Московской области Альберт Алиев, заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Кокурин.

«Турнир по мини-футболу среди мусульманских общин Московской области проходит уже в 13-й раз. Для нас это праздник спорта, подобные мероприятия укрепляют дух. Мы популяризируем активный образ жизни, здоровье. Мы видим поддержку Правительства Московской области в этой работе, это говорит о том, что мы реализуем важные государственные проекты. Наш турнир собирает каждый год лучшие команды со всей области, причем это не профессиональные игроки, а простые прихожане наших общин. Этим турниром мы не только привлекаем людей к занятию спортом, но и прививаем высоконравственные отношения, чтобы они не делали подлости, не оскорбляли соперника, играли красиво. Хочу пожелать всем участникам хорошей игры, уважения друг к другу и меньше травм», — сказал председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов.

Организаторы мероприятия министерство физической культуры и спорта Московской области, централизованная религиозная организация «Духовное управление мусульман Московской области».

«Мы играем уже с 2013 года, участвуем каждый год. В общей сложности мы три раза чемпионом становились. Для нас этот турнир большой праздник. Соперники все достойные. У нас братские отношения. Если в этом году возьмем четвертый титул, это будет очень приятно», — рассказал участник турнира из Электростали Бахром Кориев.

В финале команды сыграли по круговой системе. Каждый матч состоял из двух таймов по 10 минут.

По итогам турнира победителем стала команда Истры, спортсмены из Егорьевска заняли вторую ступень пьедестала почета, а бронзовыми призерами стали футболисты из Электростали.

Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.