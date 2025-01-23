В Подмосковье пройдут соревнования по баскетболу в честь Сергея Белова в четверг

В Луневской школе городского округа Химки проведут памятное мероприятие, посвященное советскому баскетболисту, тренеру, чемпиону и призеру Олимпийских игр — Сергею Белову. В ходе лекции участникам расскажут о выдающемся спортсмене, после чего состоятся соревнования среди старшеклассников, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сергей Белов — это не просто великий спортсмен, но и символ целой эпохи в истории советского и российского баскетбола. Его мировые достижения показывают, что упорство и труд могут привести к вершинам успеха», — рассказал муниципальный депутат Глеб Демченко.

Химчанам расскажут ключевые моменты биографии известного спортсмена — его путь от начинающего игрока до олимпийского чемпиона и успешного тренера. После лекции начнется практическая часть — турнир по баскетболу «Кубок Сергея Белова». Соревнования пройдут 23 января в 14:00 по адресу: улица Гаражная, дом № 4А.

«Для многих ребят участие в этом турнире имеет большое значение. Оно предоставляет им возможность почувствовать себя частью большого спорта и понять, что упорство и вера в свои силы могут привести к высоким достижениям», ­– отметила депутат Совета депутатов Татьяна Кавторева.

Соревнования в школе поселка Лунево станут частью масштабной патриотической программы, которую реализуют в Химках. Ее цель — объединение разных поколений химчан вокруг общих ценностей: любви к Родине и своему городу, а также уважения к историческим достижениям и культурным традициям.

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