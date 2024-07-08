В Подмосковье пройдет забег по пересеченной местности 13–14 июля

На территории Истринской сыроварни 13 и 14 июля будет проходить забег по пересеченной местности «Сырный трейл», об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для участников забега подготовили несколько дистанций — 5, 10, 15 и 25 километров среди которых «Фермерский карнавал» и «Ночной жор». Участие в забеге смогут принять и дети — для них подготовили Йогуртовые старты на 500 и 1000 метров. При этом в рамках программы для гостей будет выступать кавер-группа «Astalavista».

На дистанциях предусмотрены пункты питания с сырами разных видов. На финише каждый участник получит особую фермерскую медаль. Маршруты некоторых дистанций проходят через настоящий действующий коровник, поля и леса, сопровождаемые подмосковными пейзажами. Главным призом флагманской дистанции станет шесть килограммов сыра.

Регистрация на «Сырный трейл» открыта и доступна на сайте Istra.run. Вход на мероприятие свободный. 0+

Забег состоится при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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