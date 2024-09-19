сегодня в 16:56

В Подмосковье пройдет серия соревнований по парусному спорту 20–24 сентября

В акватории Пироговского водохранилища г. о. Мытищи состоятся три турнира, участниками которых станут сильнейшие яхтсмены. С 20 по 24 сентября пройдут международная парусная регата ассамблеи народов Евразии и Африки, Всероссийская регата «Кубок России по инклюзивному парусному спорту», а также фиджитал-регата, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования состоятся в рамках всероссийских учебно-тренировочных сборов по инклюзивному парусному спорту, организованных общественным движением «Инклюзивные паруса России» благотворительного фонда «Подари Любовь Миру».

В парусных гонках примут участие более 350 спортсменов из 84 регионов России, а также представители Индии, Китая, Республики Белоруссия, Абхазии и стран Африки. Экипажи будут представлять практически всю географию страны от Калининграда до Дальнего Востока, в том числе города новых регионов — Бердянск и Мариуполь.

В числе наиболее известных спортсменов Светлана и Алексей Черепановы и обладатель Кубка России 2023 года Петр Борисенко. Среди почетных гостей соревнований ожидаются старший тренер сборной России по парусному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Сергей Московцев, Герой России, известный космонавт-испытатель Олег Артемьев и действующий чемпион мира по парусному спорту Сергей Волчков.

Фиджитал-регата совместит в себе традиционный парусный спорт и радиопилотирование парусными моделями.

Соревнования состоятся при поддержке Фонда президентских грантов и в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Спортивное мероприятие пройдет 20–24 сентября по адресу: г. о. Мытищи, пос. Поведники, ул. Санаторная, д. 6, яхт-клуб «Березки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.