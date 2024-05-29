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В Подмосковье пройдет первый этап Международного парусного турнира

В городском округе Пушкинский в акватории Пестовского водохранилища пройдет первый этап Международного парусного турнира Tenzor International Cup 2024 — регата имени И. В. Ченцова, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования станут открытием спортивной программы ПМЭФ-2024. В турнире, который пройдет с 30 мая по 2 июня, примут участие лучшие яхтсмены из России, Белоруссии, Армении, Кыргызстана, Сербии и Германии.

В регате имени И. В. Ченцова выступят 30 команд и 125 яхтсменов, в том числе 9 участников Олимпийских игр разных поколений, более 15 победителей и призеров чемпионатов мира и Европы.

В спортивной программе турнира запланировано три гоночных дня. Участники регаты будут соревноваться в динамичных гонках с пересадками на спортивных яхтах класса MX700.

«Нам удалось успешно реализовать приоритетную задачу и ввести российский парусный турнир на международный уровень, нарастить показатели количества участников, расширить географию присутствия и таким образом повысить значимость России в мировом парусном сообществе. В этом сезоне у нас участвует рекордное количество профессиональных яхтсменов!» — отметила генеральный директор Tenzor Sailing Club Екатерина Цепляева.

По итогам соревнований в воскресенье, 2 июня, будут определены победители и призеры, а также разыграны специальные номинации в женском зачете, детском дивизионе TenzorCupJunior, «лучшем дебюте» и других.

Первый этап международного парусного турнира Tenzor International Cup 2024 — регата имени И. В. Ченцова пройдет под девизом «Быстрее, выше, сильнее — вместе!».

Поддержку проекту оказывают всероссийская федерация парусного спорта, фонд Росконгресс, центр спортивной подготовки сборных России, министерство физической культуры и спорта и министерство культуры и туризма Московской области. Партнерами серии выступят Tenzor Consulting Group, ПЭК, «СберСити» и «ЭОС».

Соревнования проходят при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Спортивное мероприятие состоится с 30 мая по 2 июня по адресу: Московская область, деревня Румянцево, улица Пестовская, яхт-клуб Tenzor Sailing Club.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.