В Подмосковье пройдет крупнейшее в России конное дерби

29–30 июня в Ногинском районе Подмосковья пройдет уникальное по масштабу и сложности конкурное дерби. Зрителей ждет впечатляющее соревнование и обширная развлекательная программа, передает пресс-служба Horseka sport.

В рамках дерби всадникам и их лошадям предстоит преодолеть уникальные препятствия высотой в человеческий рост, созданные специально для этого турнира ведущими дизайнерами конно-спортивных маршрутов. Барьеры установят сразу на двух соревновательных площадках, а прыжок между ними станет дополнительной сложностью на пути к победе. Гостей ждет одно из самых зрелищных соревнований сезона: топовые всадники поборются за призовой фонд более трех млн рублей.

В турнире примут участие представители нескольких регионов России и стран СНГ. Самое зрелищное и грандиозное Гран-при в рамках дерби начнется 30 июня.

Болельщиков ждут выступления артистов, акробатов и танцоров, известных ди-джеев и музыкантов. Для гостей турнира будут открыты ярмарка, фудкорт и различные фотозоны. Также будет доступна полноценная инфраструктура для загородного отдыха и развлечений.

Как уточнила директор комплекса, где пройдет дерби, благодаря обширной развлекательной программе и развитой инфраструктуре площадки проведения, соревнование будет одинаково интересно как профессиональным спортсменам и всадникам-любителям, так и просто людям, которые хотят провести время с семьей и друзьями на свежем воздухе, узнать что-то новое для себя и стать частью дружного сообщества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.