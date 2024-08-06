Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 15:12

В Подмосковье пройдет игра в экогольф в честь Дня физкультурника 10 августа

Традиционно во вторую субботу августа в России отмечается День физкультурника. Это профессиональный праздник работников физической культуры и спорта, а также всех любителей активного образа жизни, который в этом году празднуют 10 августа, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Региональный оператор Воскресенского кластера в честь праздника приглашает на уникальную площадку для игры в экогольф. Здесь можно отточить навыки меткости и узнать о важности раздельного сбора отходов.

Под руководством профессиональных тренеров каждый участник освоит главные правила: какие отходы можно перерабатывать и как домашняя сортировка помогает нашей планете.

В программе мероприятия: выступления творческих коллективов и спортсменов; физкультурно-спортивные локации; спортивно-игровые площадки; мотоспорт и др.

Мероприятие состоится 10 августа с 10:00 до 14:00 по адресу: г. Воскресенск, парк Новлянская Ривьера.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.