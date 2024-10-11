В Подмосковье пройдет финальный этап детского фестиваля «Чемпионат Победителей»

сегодня в 13:33

Городской округ Домодедово примет заключительный этап II Всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат Победителей». Соревнования состоятся 20 октября на территории манежа «Авангард», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В фестивале примут участие команды воспитанников детских домов и социально-реабилитационных центров Московской области, а также команды детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Специальные участники фестиваля — команда детей с ограниченными возможностями здоровья. Почетным гостем соревнований станет легендарный футбольный тренер Олег Романцев.

Юных футболистов ожидают игры в группах, матчи плей-офф, соревнование «Король пенальти», автограф-сессия и мастер-класс от именитых спортсменов, а также развлекательная программа. Кульминацией фестиваля станет гала-матч, где участники фестиваля сыграют с командой профессиональных футболистов. В состав звездной сборной войдут легендарные спортсмены Евгений Алдонин, Александр Мостовой, Георгий Щенников, Алан Дзагоев, Дмитрий Сычев и другие.

В рамках второго сезона «Чемпионата Победителей» прошло девять фестивалей: в Саранске, Омске, Тамбове, Воронеже, Туле, Костроме, Смоленске, Ярославле и Владимире.

Мероприятие организованно благотворительным фондом «Ветер Добрых Перемен» при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Место проведения: г. о. Домодедово, 2-я Коммунистическая ул., 2, стадион «Авангард»;

Дата и время: 20 октября, 11:30.

Более подробная информация и аккредитация СМИ на мероприятие доступны по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.