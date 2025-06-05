В Подмосковье пройдет фестиваль по мокрому футболу

Фестиваль по мокрому футболу пройдет на стадионе «Урожай» (п. Томилино) на стартовой неделе первенства городского округа Люберцы среди детско-юношеских команд в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мокрый футбол — это оригинальная версия обычного футбола, которая проводится на мокром поле. Поверхность становится скользкой, это усложняет передвижение и контроль над мячом. Участники должны проявить ловкость, баланс и координацию, чтобы успешно играть в таких условиях. Всю первую неделю первенства округа среди детско-юношеских команд футболисты будут соревноваться и в этом — не совсем обычном и привычном — виде спорта», — отметил президент федерации футбола городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский.

Он сообщил, что в этом году для участия в первенстве подали заявки 56 команд из Люберец, Москвы, Железнодорожного, Лыткарина, Котельников.

«Это рекордное количество участников, что говорит о серьезном движении на пути развития детско-юношеского футбола в округе и в регионе в целом. Ждем болельщиков на трибунах!» — добавил Стрекаловский.

Матчи первенства проходят на всех стадионах городского округа Люберцы. Соревнования проводятся в пяти возрастных категориях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.