В Подмосковье пройдет этап чемпионата и Кубка России по автогонкам

В Раменском городском округе пройдет этап чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам. Старты состоятся 20–21 июля на автодроме ADM Raceway, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Для участия в соревнованиях в Московскую область приедут пилоты самых массовых классов СМП РСКГ Туринг, а также наиболее «лампового» зачета российской серии кольцевых гонок, где представлена нестареющая «классика» отечественного автопрома. У зрителей будет возможность наблюдать состязания гонщиков в зачетных группах «Туринг-лайт», «S1600», «Спортпрототип CN» и SMP Historic Cup.

Соревнования будут проходить среди следующих классов автомобилей: компактные хэтчбеки Audi A1, Skoda Fabia, Kia Rio и конкурирующие с ними лифтбеки Volkswagen Polo. Также ожидается дебют культового MINI Cooper.

Еще один пункт программы соревнований — гонки на 170-сильных популярных моделях Kia Rio, Hyundai Solaris и LADA Granta. В самом массовом зачете серии СМП РСКГ Туринг «Спортпрототип CN» выступают специальные гоночные автомобили, которые на этом этапе будут самыми быстрыми. На отдельный старт выйдут гонщики на спортпрототипах Mitjet 2L и Legends.

Кроме того, зрители смогут увидеть гонки боевой классики «Жигулей» и «Москвичей».

Кольцевая гоночная трасса в Раменском городском округе Подмосковья, появившаяся почти четверть века назад, вернулась в календарь в 2020 году после масштабной реконструкции и сейчас каждый сезон принимает этапы чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам.

Этап чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам пройдет 20–21 июля на подмосковном автодроме ADM Raceway. Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.