В Подмосковье пройдет чемпионат России по конькобежному спорту в декабре

На базе подмосковного конькобежного центра «Коломна» состоится чемпионат России по конькобежному спорту. Главные старты страны пройдут с 19 по 22 декабря 2024 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участниками соревнований станут 100 сильнейших конькобежцев из 20 регионов страны. Среди спортсменов в течение четырёх соревновательных дней будут разыграны 16 комплектов медалей.

Программа чемпионата идентична Олимпийским играм и включает дистанции 500 м, 1 000 м, 1 500 м, 3 000 м (у женщин), 5 000 м, 10 000 м, масс-старт 16 кругов, командный забег-спринт 3 круга, командную гонку 6/8 кругов.

В рамках чемпионата России на коломенском льду в составе команды Московской области выступят известные конькобежцы: серебряный призер XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине в командной гонке Даниил Алдошкин, чемпион мира среди юниоров в командном спринте Михаил Казелин, победительница всероссийской зимней Универсиады Елена Еранина, двукратная победительница Кубка мира среди нео-сениоров, чемпионка мира среди студентов Ирина Кузнецова, победительница и призерка Кубка России, победительница и призерка III Российско-китайских молодежных зимних игр Анастасия Семенова, призер чемпионата России в командном забеге, призер всероссийской зимней Спартакиады Максим Шарапов, чемпион России, победитель всероссийской Спартакиады сильнейших Даниил Чмутов, четырехкратный призер первенств России среди юниоров, призер зимней юношеской Спартакиады учащихся России Артем Веселкин, победитель и призер Кубка России, победитель всероссийской зимней Спартакиады Илья Иванов, победительница и призер первенства России, победительница зимней Спартакиады учащихся Ксения Сиразева и другие спортсмены.

Отметим, что чемпионат России по конькобежному спорту возвращается в Коломну после перерыва в четыре года. В 2024 году Подмосковье примет эти престижные соревнования уже в 21-й раз.

«Это очень приятный бонус — иметь возможность бегать в родных стенах и на самом быстром льду в России. Считаю, что нужно проводить как можно больше стартов на самом быстром катке в Коломне. Я с самого детства здесь, в 5 лет встал на коньки. Поэтому у меня всегда бешеная мотивация. На домашнем чемпионате планирую бежать пять дистанций: 1 500 м, 5 000 м, 10 000 м, командный забег и масс-старт», — прокомментировал свой настрой перед главным стартом сезона Даниил Алдошкин.

Торжественная церемония открытия чемпионата России состоится 19 декабря.

Место проведения: г. о. Коломна, набережная реки Коломенки, 7, КЦК «Коломна».

Вход для зрителей — бесплатный.

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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