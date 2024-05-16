В Подмосковье проходит традиционный фестиваль паралимпийского спорта «Парафест»

В Раменском округе стартовал традиционный всероссийский фестиваль паралимпийского спорта «Парафест». Спортивное мероприятие проходит с 14 по 17 мая на базе СОК «Сатурн» и ДС «Борисоглебский», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На соревнования приехали команды из 17 регионов России, среди них Москва, Санкт-Петербург, Московская, Новосибирская, Саратовская, Нижегородская, Мурманская, Кировская, Калужская и Астраханская области, Краснодарский край, республики Карелия, Башкортостан, Удмуртия, Бурятия и Кабардино-Балкария, а также Ханты-Мансийский автономный округ. В составах команд выступают юноши и девушки от 10 до 18 лет с поражением опорно-двигательного аппарата.

Соревнования проходят по четырем видам спорта: плавание, бадминтон, стрельба из лука и спортивное ориентирование.

В четверг в большом зале спорткомплекса «Борисоглебский» проходят игры по бадминтону, а в бассейне СОК «Сатурн» соревнования по плаванию и спортивному ориентированию.

Традиционный всероссийский фестиваль паралимпийского спорта «Парафест» проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.