В Подмосковье появятся мобильные точки занятий по самбо и спортивной борьбе

В Московской области будут организованы мобильные точки занятий, все желающие смогут принять участие в тренировках по дзюдо и спортивной борьбе. Об этом сообщили на расширенном заседании рабочей группы партийного проекта «Выбор сильных», передает пресс-служба партии "Единая Россия".

В работе группы приняли участие Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, сопредседатель общественного совета партийного проекта «Выбор сильных», депутат Госдумы Алла Полякова, первый заместитель министра образования региона Лариса Сулима, координатор проекта, президент Федерации самбо Московской области Сергей Фомкин, президент Федерации спортивной борьбы Московской области Армен Григорян и вице-президент Федерации дзюдо Александр Потапов.

Участники встречи наметили планы на 2025–2026 годы, обсудили сотрудничество с общеобразовательными организациями и проведение массовых мероприятий и мастер-классов в регионе с целью популяризации единоборств и здорового образа жизни среди жителей Подмосковья.

«Считаю наш сегодняшний диалог с коллегами очень продуктивным. В реорганизованном проекте «Выбор сильных» объединены сразу несколько видов единоборств, раньше было представлено лишь самбо. Жители должны иметь возможность выбирать тот вид спорта, который им интереснее, — дзюдо, самбо или спортивную борьбу. Наша цель — сделать занятия доступными и интересными для всех жителей Подмосковья. Также мыставим перед собой задачу повысить качество занятий: обучить новых тренеров, оборудовать залы современным инвентарём и наладить взаимодействие со школами, вузами и парками округа», — уточнила сопредседатель общественного совета партийного проекта «Выбор сильных», депутат Госдумы Алла Полякова.

Она подчеркнула, что в рамках проекта уже проводятся открытые тренировки в парках, фестивали единоборств, мастер-классы от известных спортсменов, а также программы адаптивного самбо и поддержки сельских секций. Всё это направлено на то, чтобы вдохновить жителей Подмосковья вести активный образ жизни и почувствовать силу единоборств собственными руками.

Сергей Фомкин, координатор проекта и президент Федерации самбо Московской области подчеркнул, что главная цель проекта — сделать единоборства органичной частью повседневной жизни каждого подмосковного жителя.

«Ранее мы уже провели большую работу до реорганизации проекта. В Московской области уже открыты секции самбо более чем в 50 школах, и к занятиям привлекли свыше 3 тысяч самбистов, всего же в регионе регулярные тренировки и соревнования посещают более 17 тысяч спортсменов. Мы видим растущий интерес не только к самбо, но и к другим единоборствам. Помимо выездных мастер-классов от призёров чемпионатов России и Европы по самбо, уже в ближайшее время начнутся обучающие встречи и тренировки по дзюдо и спортивной борьбе. Кроме того, мы откроем мобильные точки занятий в парках, на школьных площадках — чтобы каждый житель Подмосковья мог попробовать все виды единоборств и выбрать своё. В ближайшее время мы планируем запустить серию выездных мастер-классов от призёров чемпионатов России и Европы, а также открыть мобильные точки самбо-тренировок в парках», — сказал он.