В Подмосковье подвели итоги фестиваля «Первенство Триумфаторов»

Праздник спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья прошел в городском округе Пушкинский, он был посвящен 10-летию Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, сообщили в пресс-службе министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Мероприятие организовала областная общественная организация инвалидов «Колесница» при поддержке министерств региона: информационных и социальных коммуникаций, социального развития, здравоохранения, физкультуры и спорта. На фестивале также работала большая команда волонтёров.

«Мы с большим удовольствием поддерживаем такие мероприятия. Спасибо организаторам за то, что вы делаете. Особые слова благодарности я хотела бы выразить председателю правления Московской областной общественной организации инвалидов „Колесница“ Игорю Гундерову за помощь нашим ребятам, которые вернулись из зоны СВО. Это большая важная работа! Мы всегда рядом, готовы и дальше помогать вам во всем», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

В «Первенстве Триумфаторов» приняли участие около 50 колясочников из Подмосковья, Москвы и Белоруссии. Они соревновались в настольном теннисе и дартсе. Кроме того, были организованы мастер-классы по таким дисциплинам, как армрестлинг, фехтование, настольный теннис, бочче, пулевая стрельба.

В рамках мероприятия прошли встречи с членами паралимпийской сборной России, гостями и участниками соревнований Олимпиады в Сочи, факелоносцами эстафеты огня, а также с работавшими на Играх волонтёрами и журналистами.

В развлекательную программу вошли показательные выступления творческих коллективов, выставка фоторабот, сделанных во время проведения сочинской Паралимпиады, а также состоялось чествование паралимпийцев. Гости праздника смогли познакомиться с современными образцами технических средств реабилитации, представленными на выставке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.

