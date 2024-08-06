В Подмосковье подписано трехстороннее соглашение о поддержке и развитии голбола

Старейший футбольный клуб России «Знамя труда» совместно с федерацией спорта слепых Московской области и Орехово-Зуевским центром всероссийского проекта «Волонтеры Подмосковья» подписал трехстороннее соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Это соглашение стало пилотным, проект будет расширяться, уже запланировано заключение подобных соглашений с другими футбольными клубами Московской области, такими как «Сатурн» и «Химки», — прокомментировал президент федерации спорта слепых Московской области и вице-президент «Всероссийского общества слепых» Александр Коняев.

​Подписанное соглашение направлено на поддержку и популяризацию адаптивного спорта, в особенности голбола — самого популярного в регионе игрового вида спорта для незрячих и слабовидящих.

​«В международной практике широко распространено сотрудничество между популярными футбольными клубами и голбольными командами», — отметил тренер женской сборной Московской области по голболу Алексей Шипилов.

В преддверии подписания соглашения о сотрудничестве подмосковные голболисты получили новые комплекты игровой формы от футбольного клуба «Знамя труда».

​«Мы планируем и дальше поддерживать наших параспортсменов, как ресурсами, так и медийно, что позволит вовлекать в адаптивный спорт все больше граждан с ограниченными физическими возможностями. Наши лучшие игроки будут участвовать в соревнованиях по голболу, а спортсмены с инвалидностью смогут участвовать в наших тренировках и различных праздниках», — сказал генеральный директор футбольного клуба «Знамя труда» Александр Кузнецов.

​Соглашение о сотрудничестве было подписано 4 августа во дворце спорта «Восток» Орехово-Зуевского городского округа. Идея такого взаимодействия появилась во время круглого стола в Московской областной думе с участием министра физической культуры и спорта Подмосковья и представителей региональных параспортивных федераций.

​«4 августа мы сделали новый шаг в истории российского спорта — теперь Орехово-Зуевский голбол будет развиваться в тесной коллаборации с футбольным сообществом. Внимание к нашей команде вырастет на порядок, что позволит нам продолжать развиваться и осуществлять новые смелые идеи. Наш волонтерский центр с 2016 года активно развивает инклюзию в спорте. Мы всегда стараемся проводить соревнования на высочайшем уровне: устраивать яркие церемонии открытия, обеспечивать волонтерское сопровождение, приглашать телевидение и фотографов, договариваться со спонсорами о питании и о подарках», — добавил руководитель движения «Волонтеры Подмосковья» в Орехово-Зуеве Петр Галушкин.

Соревнования по адаптивному спорту и голболу проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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