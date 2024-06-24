В Подмосковье открылась регистрация на благотворительный забег «Пульс Добра»

В г. о. Коломна 14 сентября пройдет благотворительный забег «Пульс Добра». Регистрация открыта на все дистанции старта, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Уникальный маршрут забега включает классический полумарафон 21,1 км, дистанции 10 км и 3 км, а также 300 и 600 м. для самых маленьких участников. Зарегистрироваться можно по ссылке.

На старт выйдут дети, находящиеся в организациях Московской области для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, люди с ограниченными возможностями, воспитанники школ адаптивной физкультуры и интернатов старше 7 лет включительно, любители и профессиональные спортсмены, а также самые маленькие бегуны в возрасте от 4 лет.

Собранные средства пойдут на помощь детям, находящимся в организациях Подмосковья для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Благотворительный забег «Пульс Добра» — это масштабный спортивный праздник, организуемый благотворительным фондом социальных программ Московской области «Исток» при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области с 2015 года. По итогам 2017 года «Пульс Добра» признан победителем всероссийского конкурса «Лучший социальный проект России».

Мероприятие проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, направленной на улучшение общественного психологического климата и продолжительности жизни за счет популяризации занятий оздоровительным бегом среди жителей Москвы и Московской области, а также оказания поддержки детям, находящимся в организациях Московской области для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мероприятие состоится 14 сентября с 10:00 до 16:00 по адресу: Московская область, г. о. Коломна, Набережная реки Коломенки, д. 7 (МБУ «Конькобежный центр „Коломна“).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.