В Подмосковье определили участников «Финала четырех» школьной лиги

В Московской области завершился региональный этап Школьной лиги, по итогам которого сформирован состав «Финала четырех» и утвержден календарь решающих матчей. Игры пройдут с 20 по 24 апреля на площадках нескольких округов региона, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первыми сыграют шахматисты. 20 апреля в усадьбе Гребнево в Щелковском городском округе встретятся команды из Щелкова, Дубны, Одинцовского и Раменского округов.

21 апреля в Люберцах во дворце спорта «Триумф» пройдут матчи по баскетболу 3х3. Среди девушек выступят команды Люберец, Мытищ, Ленинского и Богородского округов. У юношей сыграют сборные Лобни, Одинцовского, Раменского и Павлово-Посадского округов.

22 апреля в Чехове во дворце спорта «Олимпийский» состоится финал по футзалу с участием команд Чехова, Красногорска, Фрязина и Жуковского.

Соревнования по волейболу пройдут в два дня. 23 апреля в Подольске определятся победители среди девушек — сыграют команды Подольска, Балашихи, Шатуры и Дмитровского округа. 24 апреля в Балашихе в спортивном комплексе «Орион» встретятся юношеские команды Балашихи, Раменского, Мытищ и Одинцовского округа.

Всего в областном этапе участвуют 336 команд — по 56 в каждой дисциплине. В баскетболе 3х3 и волейболе соревнования проходят отдельно среди юношей и девушек, в футзале играют только юноши, в шахматах предусмотрен смешанный формат. Проект стартовал в октябре 2024 года. В первом сезоне к нему присоединились более 10 тыс. учащихся из 201 школы 13 муниципалитетов.

Победители «Финалов четырех» станут абсолютными чемпионами сезона 2025/2026. Турнир проводится в рамках федеральной программы «Спорт России». Концепцию Единой школьной лиги разработали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для вовлечения школьников в регулярные занятия спортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе обновили крупнейший в округе спортивный комплекс «Орион». Глава региона посетил микрорайон Железнодорожный, чтобы пообщаться с тренерами и юными спортсменами.

«Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд. Сейчас в спорткомплексе тренируется почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно», — заявил Воробьев.