В Подмосковье определили победителя чемпионата по стрельбе из боевого оружия

В тире МУ МВД России «Люберецкое» состоялся ежегодный командный турнир по пулевой стрельбе из пистолета Макарова среди представителей органов правопорядка, безопасности и общественности, посвященный Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования были организованы комитетом по физической культуре и спорту округа совместно с МУ МВД России «Люберецкое».

В соревнованиях приняли участие 12 команд из УВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, Прокуратуры, УФСИН, сборные народной дружины, администрации округа, налоговой, Совета депутатов, а также объединений и организаций. В каждой команде по три участника, стрельба осуществлялась с 10 метров по неподвижным мишеням.

По результатам турнира первое место заняла команда Росгвардии, второе место у представителей ФСБ, на третьем месте сборная команда МУ МВД России «Люберецкое.

Победители и призеры награждены кубками и медалями.

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