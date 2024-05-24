В Подмосковье определили победителей турнира по футболу «Кожаный мяч»

В городском округе Подольск прошел финал регионального турнира по футболу «Кожаный мяч», победители которого представят Московскую область на Всероссийском этапе соревнований. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В турнире сыграли команды мальчиков и девочек в трех возрастных категориях. Младшая возрастная группа (2013–2014 гг. р.) провели игры 22 мая, средняя возрастная группа (2011–2012 гг. р.) 21 мая и старшая возрастная группа (2009–2010 гг. р.) 23 мая.

Традиционно матчи прошли на стадионе «Труд».

В младшей возрастной группе среди мальчиков 2013–2014 гг. р. золотые медали завоевали футболисты ДО ЦСШ № 1 из Наро-Фоминского округа, «серебро» в активе ВСК «Химик» из Воскресенска, «бронза» у ДО «СШ Лыткарино» округа Лыткарино. В этой же возрастной категории, но среди девочек на высшую ступень пьедестала поднялись представители СОШ «Гармония» г. о. Клин, на втором месте — ДО СШ «Старый Городок» Одинцовский округ и на третьей строчке — Речинская СОШ Раменского округа.

В средней возрастной группе среди мальчиков 2011–2012 гг. р. победителем стала команда СМЦ «Щит и меч» из г. о. Егорьевск. На второй строчке представители ДО СШ «Власиха» из г. о. Власиха и на третьем месте футболисты «Зареченский СДК» из г. о. Зарайск. В этой же возрастной категории среди девочек «золото» в активе СОШ «Гармония» г. о. Клин, «серебро» у ТУ «Ильинский» Раменский г. о. и «бронза» у ДО СШ «Весна» г. о. Подольск.

В старшей возрастной группе среди мальчиков 2009–2010 гг. р. победила команда ДО СШ «Гвардия» из г. о. Лотошино, на второй строчке «ЦФКиС «Мытищи» из г. о. Мытищи и замкнула призовую тройку команда ДО «СШ Руза» Рузский г. о. Среди девочек 2009–2010 гг. р. золотые медали завоевал ФК «Удельная» Раменский г. о., серебряная награды у ЖФК «Авангард» г. о. Коломна и «бронза» у ДО СШ «Весна» г. о. Подольск.

Финал регионального турнира «Кожаный мяч» прошел с 21 по 23 мая в городском округе Подольск на стадионе «Труд».

Соревнования прошли при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.