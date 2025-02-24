В Подмосковье определили победителей по уличному хоккею

Команда Fortuna из Москвы стала победителем турнира по уличному хоккею Pond Hockey в Подмосковье, они выиграли 80 тысяч рублей, сообщает Metaratings.ru .

Как уточнили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона, 2 место завоевали игроки коллектива «Звезда России», а третье — «Похмельные». Они получили по 40 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно.

«В этом году турнир стал еще лучше, нам очень сильно повезло с погодой. Немножко изменился формат. Теперь четыре площадки вместо десяти, места стало больше. Мы снова выиграли. Получилось победить в медиадивизионе, это всегда приятно», — рассказал игрок команды NBSK, блогер Ярослав «Яркузя» Кузьмичев.

Всего в мероприятии приняли участие 39 команд. При этом, 31 из них боролась за призы еще 8 играли в рамках медийного дивизиона. Игры проходили без вратарей.