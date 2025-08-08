В Подмосковье определили победителей первого дня плей-офф Кубка Овечкина

​В Красногорске и Мытищах прошел первый день серии плей-офф международного Кубка Александра Овечкина по хоккею среди детско-юношеских команд ведущих академий России, Белоруссии и Казахстана. Восемь команд продолжили борьбу за призовые места, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

По итогам пяти туров группового этапа участниками плей-офф турнира стали восемь сильнейших команд, занявших первые и вторые места в своих группах. Остальные команды продолжают борьбу за места с 8 по 24.

​7 августа в рамках ¼ финала «Витязь» из Подольска сыграл с «Салаватом Юлаевым» из Уфы.Матч завершился со счетом 4:1 в пользу гостей из Башкортостана. Противостояние московского ЦСКА и омского «Авангарда» завершилось победой столичных армейцев — 7:1. Казанский «АК Барс» одержал победу над «Северсталью» из Череповца со счетом 12:2, а «Красная Машина Юниор» из Красногорска уступила «Локомотиву» из Ярославля — 1:15.

​В рамках «Серебряного плей-офф» участники сыграли со следующими результатами:

​«Барыс» (Астана) — «Красные крылья» (Екатеринбург) — 4:1;

​«Балашиха» (Балашиха) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 5:4;

​«Амур» (Хабаровск) — «Динамо» (Москва) — 0:7;

​«Академия Петрова» (Красногорск) — «Армия СКА» (Санкт-Петербург) — 4:9;

​«Атлант» (Мытищи) — «Химик» (Воскресенск) –4:1;

​«Динамо» (Минск) — «Металлург» (Магнитогорск)– 4:3;

​«Сибирь» (Новосибирск) — «Трактор» (Челябинск)– 7:4;

​«Адмирал» (Владивосток) — «Спартак» (Москва) –1:16.

​Подробнее ознакомиться с результатами плей-офф можно на официальном сайте турнира.

​Прямые трансляции матчей доступны в официальном сообществе Кубка Александра Овечкина в «VK».

6 августа Александр Овечкин встретился с юными хоккеистами участниками турнира, пообщался с ними, сделал совместные фото и оставил свой автограф каждому.

Турнир среди детских команд ОвиCUP проводится в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2018 года. В этом году он проходит в седьмой раз. В нем принимают участие 24 команды лучших детско-юношеских хоккейных академий России, Белоруссии и Казахстана — это рекордное количество участников за все время проведения турнира.

Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Следите за обновлениями в официальном сообществе турнира в «VK», в Telegra-канале Александра Овечкина и на сайте Кубка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.