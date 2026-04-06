В Подмосковье определили финалистов Школьной лиги по шахматам и 3х3

В Московской области завершились соревнования областного этапа Школьной лиги по шахматам и баскетболу 3х3. По их итогам определены участники «Финала четырех» в четырех дивизионах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнирах по шахматам победителями своих дивизионов стали команды Одинцовского городского округа, набравшие 42 очка, Дубны — 32,5 очка, Щелкова — 32 очка и Раменского городского округа — 27 очков. Эти коллективы продолжат борьбу за победу в «Финале четырех».

По итогам соревнований по баскетболу 3х3 среди юношей в решающий этап вышли команды Одинцовского и Раменского городских округов, а также Лобни и Павловского Посада. Среди девушек финалистками стали сборные Ленинского городского округа, Мытищ, Люберец и Богородского городского округа.

В настоящее время продолжаются матчи по волейболу и футзалу. Игры среди девушек по волейболу пройдут 8 апреля в Балашихе, 10 апреля — в Истре и Раменском. Встречи юношей запланированы на 7 апреля в Раменском, 8 апреля в Истре и 9 апреля в Подольске. Матчи по футзалу состоятся 8 апреля во Фрязино и 9 апреля в Реутове.

Всего в областном этапе участвуют 336 команд из 56 муниципалитетов. В каждой дисциплине заявлено по 56 коллективов. В баскетболе 3х3 и волейболе соревнования проходят отдельно среди юношей и девушек, в футзале выступают только юноши, в шахматах допускается смешанный формат.

В сезоне 2025/2026 в рамках Единой школьной лиги в регионе запланировано более 15 тыс. соревнований с участием свыше 50 тыс. учащихся из 650 школ. Проект стартовал в октябре 2024 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.