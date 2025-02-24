В Подмосковье определены победители турнира по уличному хоккею

Участниками традиционного турнира по уличному хоккею Pond Hockey стали 39 команд. 31 коллектив любителей и профессионалов боролся за призовой фонд, еще восемь приняли участие в рамках медийного дивизиона, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На лед красногорского стадиона «Зоркий» 23 февраля в группе любителей и профессионалов вышли: «Феникс» (Люберцы), «Соловей» (Красногорск), «Акулы» (Видное), «Сатурн» (Раменское), «Волки» (Ярославль), «Meteor» (Москва), «Русский трест» (Красногорск), «Похмельные» (Москва), «Дали» (Воскресенск), «Пассажиры» (Можайск), С. Л.О.Н (Москва), «Аврора» (Москва), «Все свои» (Москва), «Ракета» и «Ракета-2» (Красногорск), ГАИ (Москва), «Авангард» (Балашиха), «Звезда России» (Москва), «X17» (Москва), «КБ Авангард» (Балашиха), «Звезда Отечества» (Москва), «Вымпел» (Москва), «Индастриалс» (Лобня), «Витязь» (Подольск), Fortuna (Москва), «Лидер» (Пушкино), «Кашира» (Кашира), «Армада 1», «Армада 2» (Одинцово), «Арсенал» (Королев) и и команда министерства физической культуры и спорта Московской области.

В своей группе команды, сформированные из любителей и профессионалов, вели борьбу за места на пьедестале и денежные призы: 1 место — 80 000 рублей, 2 место — 40 000 рублей и 3 место — 30 000 рублей. Ранее вознаграждение за места на пьедестале получали только профессиональные команды.

Игры проходили в формате 4×4 без вратарей. Чемпионский титул по итогам турнира завоевала команда Fortuna (Москва), вице-чемпионами стали игроки коллектива «Звезда России» (Москва), а на третьем месте расположились игроки ХК «Похмельные» (Москва).

«Классный турнир, хорошая атмосфера, хорошие соперники, организация на высшем уровне. Всё классно, понравилось, получили удовольствие. До этого мы играли, года три назад. В команде с ребятами уже вместе лет по 10 играем. Когда ехали на турнир, рассчитывали только на победу. Можно сказать, что ожидали такого результата», — прокомментировал победу капитан команды Fortuna Роман Ростков.

В рамках двух медийных дивизионов турнира Pond Hockey сыграют: ХК NBSK, Hockey Brothers, команда известного комика и шоумена Азамата Мусагалиева — ХК «10», спортивного функционера и организатора бойцовского промоушена Fight Nights Global Камила Гаджиева — TruFighters, а также команда «Х17», основанная дочерью великого советского хоккеиста Валерия Харламова. В медиадивизион также заявлены команды: ХК «Первые», ЖХК «Авангард» (Домодедово) и ХК «Авангард» (Балашиха).

«Начинали как раз четыре года назад, когда здесь проводился турнир. Два года он проводился в Балашихе. Несколько команд у нас заявлено в разных дивизионах. Спасибо организаторам за то, что в этом году пошли навстречу и создали второй медийный дивизион. Отличное мероприятие, всегда участвуем», — сказал капитан балашихинского ХК «Авангард» Денис Белкин.

По итогам соревнований в первом медиадивизионе победителем стала команда ХК NBSK, второе место у команды Hockey Brothers, а бронзу завоевала ХК «10».

«В этом году турнир стал еще лучше, нам очень сильно повезло с погодой. Немножко изменился формат. Теперь четыре площадки вместо десяти, места стало больше. Мы снова выиграли. Получилось победить в медиа-дивизионе, это всегда приятно», — сказал игрок команды NBSK, хоккейный блогер Ярослав «Яркузя» Кузьмичев.

Во второй группе медиадивизиона 1 место занял ХК «Авангард» из Балашихи, 2 место — ХК «Х10» и 3 место — ХК «Первые».

«Впервые играю на этом турнире, очень крутая атмосфера, все супер. Народ классный, все отдыхают, получаем удовольствие, играем в любимый хоккей», — поделился впечатлениями игрок ХК «Авангард» из Балашихи Андрей Романов.

Понд-хоккей — это разновидность хоккея с шайбой под открытым небом, в который играют «четверками», без вратарей. В нём запрещены силовые приемы — только дриблинг и слаженная работа всей команды. Первый турнир прошел на льду стадиона «Зоркий» в Красногорске и собрал более 40 команд. В прошлом году участниками соревнований стали 59 хоккейных коллективов.

Соревнования организованы в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.