В Подмосковье обсудили перспективы развития спорта в регионе

27 июня в администрации г. о. Долгопрудный состоялось очередное заседание совета по развитию единоборств, которое провел глава округа Владислав Юдин. В зале присутствовали спортсмены, тренеры, представители администрации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Долгопрудный — город большого спорта. Все чаще округ становится центральной площадкой для проведения крупномасштабных спортивных мероприятий. Среди них можно выделить фестиваль боевых искусств, Кубок главы, чемпионат и первенство Центрального Федерального округа России по кикбоксингу и многое другое.

Главная тема встречи — итоги прошедшего в этом году фестиваля единоборств, а также обсуждение планов по проведению пятого, юбилейного фестиваля в 2025 году.

Владислав Юдин поблагодарил спортсменов и тренеров за проведенные масштабные мероприятия в городе.

«Фестиваль единоборств для нас является знаковым, точкой роста, — отметил глава округа. — Отклики, результаты показали, что фестиваль интересен, важен, кроме чисто спортивной составляющей несет в себе огромную имиджевую нагрузку. За четыре года приобрел региональный статус, кардинально другой масштаб, содержание, стал стержневым событием в системе спорта в Долгопрудном, консолидирует порядка 20 клубов, более 60 тренеров, более 2,5 тысяч занимающихся».

На заседании Совета провели аналитику прошедших фестивалей, вынесли на обсуждение присутствующих ряд предложений по проведению предстоящего фестиваля. Вместе с тем рассмотрели вопросы, касающиеся развития физической культуры и спорта в округе в целом.

«Планируем внести фестиваль в единый календарный план спортивных мероприятий министерства спорта РФ на 2025 год, что предопределяет его Всероссийский статус, — подчеркнул Владислав Юдин. — Считаю вполне закономерными предложения о значительном расширении границ фестиваля — и временных и территориальных. В частности, поступило предложение проводить фестиваль в будущем году в течение двух дней. Задействовать несколько локаций. Сделать это спортивное событие еще более зрелищным, грандиозным, ярким».

Также участники обсудили проект создания аллеи спортивной славы Долгопрудного. Затем состоялось торжественное награждение спортсменов за высокие достижения и успехи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.