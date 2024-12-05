В Подмосковье оборудован скалодром европейского уровня

В Дубне открыт скалодром европейского уровня. Это новый проект объединенного института ядерных исследований, где стремятся создавать комфортные условия сотрудникам не только для работы, но и отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Такие скалодромы есть только в Москве, Питере, в Подмосковье — нет. Этого проекта спортсмены Дубненского клуба скалолазания ждали несколько лет. В новом зале накручено несколько десятков трасс разного уровня сложности.

Спортсмены называют скалолазание гимнастикой будущего. Такой зал — это тренажер, где отрабатываются навыки, которые помогут выйти на естественный скальный рельеф. И главное, здесь все сделано максимально безопасно.

Зал проектировался специалистами с учетом современных тенденций. Посещать его могут не только сотрудники ОИЯИ, но и все горожане, которые «горят» этим видом спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.