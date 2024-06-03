В Подмосковье названы победители регаты имени Игоря Ченцова

В Московской области завершился первый этап Tenzor International Cup 2024 — регаты имени Игоря Ченцова. В финальный день парусной гонки определились победители и призеры турнира, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Регата имени председателя президиума всероссийской федерации парусного спорта Игоря Ченцова открыла программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

Соревнования завершились победой команды «АХМАТ» Александра Божко. Экипаж «Dolce Vita» Инны Балашовой стал вторым, а «Hubex/Pirogovo» Кирилла Фролова завоевал «бронзу».

«У нас было небольшое преимущество по очкам. Как всегда, все решалось в последней гонке. Нам самое главное было прийти в топ-10, независимо от того, какими придут соперники. Конечно, самый яркий момент регаты, когда мы поднялись с 13-го места на первое. Яркий такой comeback, когда мы вернулись в игру. Команда отработала, как швейцарские часы. Самый главный наш козырь — коммуникация в командных гонках. Мы стараемся развиваться в этом направлении», — рассказал Александр Божко.

Участниками престижных соревнований стали 30 команд и 125 яхтсменов из России, Германии, Сербии, Белоруссии, Армении и Киргизии. За три соревновательных дня состоялись 22 гонки.

Первый этап Tenzor International Cup 2024 — регата имени Игоря Ченцова проходил с 30 мая по 2 июня в подмосковном яхт-клубе Tenzor Sailing Club в Мытищах. Второй этап серии гонки пройдет с 11 по 14 июля в акватории Пестовского водохранилища.

Старты на территории Московской области проходят при поддержке министерства физической культуры и спорта региона и в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.