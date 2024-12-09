В Подмосковье началась регистрация на традиционный турнир по уличному хоккею

Стартовал прием заявок на участие в турнире PondHockey, который пройдет 15 февраля 2025 года в г. о. Балашиха, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Команды будут соревноваться в трех дивизионах: профессиональном, любительском и медийном. В этом году в турнире впервые примут участие сборные крупнейших спортивных СМИ. Также на лед выйдут легенды отечественного хоккея и звезды КХЛ.

К участию в любительском турнире по уличному хоккею Pond Hockey допускаются все желающие в возрасте от 14 лет. Игры будут проходить в формате 4×4 без вратарей, а состав каждой команды не должен превышать 7 человек.

Для победителей и призеров в профессиональном дивизионе предусмотрен призовой фонд.

Добавим, что для желающих принять участие, но не собравших команду, есть возможность оставить заявку на поиск коллектива на официальной странице в VK. Там же будут публиковаться актуальные новости предстоящего события.

Основные игры пройдут на стадионе «Криогенмаш», финальные матчи состоятся на озере Бабошкино.

Регистрация открыта на сайте турнира.

Понд-хоккей — это разновидность хоккея с шайбой под открытым небом, в который играют «четверками», без вратарей. В нем запрещены силовые приемы — только дриблинг и слаженная работа всей команды. Первый турнир прошел на льду стадиона «Зоркий» в Красногорске и собрал более 40 команд. В прошлом году участниками соревнований стали 59 хоккейных коллективов.

Соревнования организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.