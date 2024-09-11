В Подмосковье началась аккредитация для СМИ на забег «Пульс Добра»

Стартовал прием заявок от средств массовой информации на освещение благотворительного забега «Пульс Добра», который пройдет 14 сентября в городском округе Коломна, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Заявки с указанием ФИО, наименования СМИ, контактного телефона и данных на автомобиль необходимо прислать на почту Министерства физической культуры и спорта Московской области mosoblsport@list.ru. Дополнительная информация по телефону: +7 (915) 351-98-96 (Татьяна).

Благотворительный забег поддержат титулованные спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских игр Александр Легков, Евгений Рылов, Даниил Алдошкин, Александр Бондарь.

На старт выйдут дети, находящиеся в организациях Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, принять участие в забеге смогут самые маленькие бегуны в возрасте от 4 лет, люди с ограниченными возможностями, воспитанники интернатов и школ адаптивной физкультуры, а также спортсмены-любители и профессионалы.

Уникальный маршрут забега включает классический полумарафон 21,1 км, дистанции 10 км и 3 км, а также 300 и 600 метров для самых маленьких участников. Для особенных гостей «Пульса Добра» пройдет традиционный «Забег безграничных возможностей».

Участники преодолеют свои дистанции по исторической части Коломны вдоль стен древнего Кремля. Любители бега и гости мероприятия смогут насладиться живописными панорамами города. Для юных участников будет организована отдельная развлекательная программа.

Все собранные средства пойдут на помощь детям, находящимся в организациях Подмосковья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Благотворительный забег «Пульс Добра» — это масштабный спортивный праздник, организуемый благотворительным фондом социальных программ Московской области «Исток» при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области с 2015 года.

По итогам 2017 года «Пульс Добра» признан победителем всероссийского конкурса «Лучший социальный проект России».

Мероприятие проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, направленной на улучшение общественного психологического климата и продолжительности жизни за счет популяризации занятий оздоровительным бегом среди жителей Москвы и Московской области, а также оказания поддержки детям, находящимся в организациях Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Забег пройдет 14 сентября по адресу: г. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, д. 7 (Конькобежный центр «Коломна»).

Мероприятие состоится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.