В Подмосковье летом проведут соревнования Российской серии кольцевых автогонок

Летом 2024 года под эгидой серии «СМП РСКГ» впервые в истории запланировано проведение этапов Кубка Московской области по автомобильному спорту, сообщает пресс-служба организаторов.

6 июля в Волоколамском округе на автодроме «Moscow Raceway» пройдут кольцевые гонки на выносливость, а 20 и 21 июля в Раменском округе на автодроме «АДМ Мячково» — классические кольцевые автогонки. Оба мероприятия включены в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на 2024 год.

Цель соревнований — развитие направления кольцевых гонок в России и повышение безопасности на дорогах. Девиз соревнований — через мастерство на трассе к безопасности в дороге.

На протяжении последних 10 лет силами команды «СМП РСКГ» на территории Московской области и всей страны, проводятся официальные всероссийские соревнования по автомобильному спорту в статусе чемпионата, Кубка и первенства России.

Соревнования Российской серии кольцевых автомобильных гонок проводятся в рамках самой масштабной программы развития отечественного автоспорта «СМП РЭЙСИНГ», объединяя в рамках фестиваля скорости, помимо кольцевых гонок, обширную зрительскую и социальную составляющие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.