В Подмосковье единовременно облилось водой 230 человек в рамках акции

Участниками XIII международной спортивно-патриотической акции «Быть здоровым — это модно!» в формате телемоста стали более 10 000 человек из 60 городов России и других государств. Центральная площадка мероприятия располагалась в Красногорске, организатором мероприятия выступил спортивно-патриотический клуб «Ярополк», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Главным событием дня стало массовое обливание водой. Самому младшему участнику акции было 4 года, а самому старшему — более 60 лет. На главной красногорской площадке единовременно облилось 230 человек, а по всей России — более 10 тысяч.

Акция была приурочена к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества. Помимо участников со всей России в формате телемоста к мероприятию присоединились представители Республик Чили, Замбия, Нигерия, Мальта, Колумбия, Итальянской Республики, Республики Колумбия и других государств.

«Наша акция широкой поступью двигается по городам нашей Родины и за ее рубежом. С каждым годом подключаются все новые участники, объединенные стремлением жить в здоровом будущем, сильной стране. Для нас нет ничего невозможного и скоро, неся идею сильного и мужественного народа, мы объединим все континенты под флагами своих государств», — сказал руководитель спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илья Шадриков.

Для гостей и участников акции была организована насыщенная спортивная и историко-просветительская программа, направленная на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны. На площади был установлен танк Т-34 из экспозиции Музея техники Вадима Задорожного. Кроме того, на территории проведения акции были размещены баннеры со спортсменами, принимавшими участие в Великой Отечественной войне и специальной военной операции, транслировались хроники 1941–1945 годов.

«Для меня большая честь присутствовать на этом значимом мероприятии — „Быть здоровым — это модно!“ От имени Молодежного фонда Шанхайской организации сотрудничества выражаю искреннюю благодарность организаторам, Московской региональной общественной организации „Ярополк“, а также всем, кто вносит вклад в укрепление здоровья молодежи, благополучие и международное сотрудничество», — отметил представитель Молодежного фонда Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Ван Юлинь.

Гостем мероприятия стал Заслуженный артист России, Депутат Государственной думы РФ Денис Майданов, который исполнил песню «Флаг моего государства».

«Сегодня мы с ребятами, нашими студентами, тоже приняли участие в акции. Впечатления самые положительные! Здоровый образ жизни — это выбор, который зависит от наших ценностных ориентаций, социального и нравственного опыта, и этот выбор принципиально значим для Президентской академии. Мы несем ответственность за воспитание наших студентов, будущих управленцев, не только за их физическое, но также нравственное здоровье. И конечно, особенно важно для нас то, что акция проводится в честь 80-летия нашей Победы, которую мы беззаветно чтим, стараясь сохранить в молодых сердцах память о подвигах и свершениях наших отцов и дедов», — сказал директор Российской академии Народного хозяйства и Государственной службы Руслан Корчагин.

На площади в Красногорске также работали интерактивные площадки: шахматная зона и зона довоенной подготовки, соревнования по подтягиваниям, пегборду, брусьям и на самый сильный удар по груше, разборка и сборка автомата, зимний командный турнир по кроссфиту, бесплатная полевая кухня и многое другое.

«Если на нашей планете мы сможем добиться, чтобы все люди были здоровы душой, мыслями и телом, то мы сможем победить любое зло, которое нас разрушает», — сказал советник Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии и Африки Михаил Якубов.

Акция организована в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области и Министерства спорта России.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.