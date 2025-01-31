В Подмосковье достроят и реконструируют 5 объектов физической культуры и спорта

В Реутове состоялось торжественное открытие муниципального многофункционального спортзала на базе нового физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Строителей. Поздравить спортсменов и местных жителей со значимым в сфере спорта событием приехали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава округа Филипп Науменко, российская гимнастка, заслуженный мастер спорта Российской Федерации Яна Кудрявцева, представители городских спортшкол, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как было отмечено в начале встречи, полноценно ФОК заработает в феврале, сегодня открывается только одна его часть, но очень важная — это большой многофункциональный зал, в котором смогут заниматься воспитанники «Спортивной школы» по секциям художественная гимнастика, баскетбол и другим.

«Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства — благодаря возможностям региона и привлечению инвестиций для того, чтобы наши дети могли заниматься в таких комфортных, современных условиях. Теперь перед ребятами открываются новые возможности, и при поддержке наших чемпионов, тех, кто продолжал и сегодня продолжает традиции спорта в нашей стране, они будут делать всё для того, чтобы дальше вместе прославлять Россию, Подмосковье и Реутов», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Спикер регионального парламента добавил, что в целом в Московской области развитию спортивной инфраструктуры уделяется большое внимание.

«Всего в этом году планируем завершить строительство и реконструкцию 5 объектов физической культуры и спорта Подмосковья. На эти цели выделяем 4,3 миллиарда рублей. Практически все это средства областного бюджета. В рамках государственно-частного партнерства удается сделать ещё больше. Как и получилось здесь, в Реутове», — отметил он.

Будучи опытной спортсменкой и заслуженным мастером спорта России Яна Кудрявцева, как никто другой знает, что качественная инфраструктура, комфортные условия занятия спортом — это уже половина успеха любого спортсмена.

«У наших детей появилась возможность расти в таких прекрасных условиях, в таком светлом, прекрасном, красивом зале. Я уверена, что здесь обязательно будут выращены новые олимпийские чемпионы и чемпионы мира. В добрый путь!» — сказала она напутственные слова.

С открытием нового зала тренеров и юных спортсменов поздравил Филипп Науменко.

«Наконец наши дети смогут тренироваться совсем на другом уровне. Уверен, что слова нашей легендарной спортсменки окажутся пророческими, и здесь будет воспитано большое количество успешных, достойных и уважаемых спортсменов», — подчеркнул глава округа.

Юные спортсменки, которые с нетерпением ждали занятий в новом зале, в честь открытия подготовили красивую программу и продемонстрировали присутствующим свои умения. А после все возможности современного помещения оценили на «отлично».

«Здесь просторно, светло, высокие потолки — удобно выполнять упражнения с обручем или мячом, нам очень нравится», — поделились впечатлениями девочки из секции художественной гимнастики.

После торжественной части генеральный директор ФОКа Александр Колмыков предложил гостям осмотреть и другие помещения комплекса. Он отметил, что это будет крупнейший объект в Подмосковье — на его площади свыше 13 тысяч квадратных метров смогут одновременно заниматься спортом более 500 человек. В нем будут работать восемь бассейнов, уникальный термальный комплекс и большой тренажерный зал. Здесь также предусмотрены 4 ковра для единоборств, боксерский ринг, зоны для художественной гимнастики и настольного тенниса.

Как подчеркнул в завершении встречи Игорь Брынцалов, созданные здесь условия позволят открыть множество новых спортивных секций для детей и подростков и раскрыть таланты юных жителей города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.