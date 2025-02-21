В Подмосковье дан старт III патриаршему кубку равноапостольного Николая Японского

Одно из крупнейших событий в мире боевых искусств и спортивных единоборств проходит с 20 по 24 февраля в подмосковном спортивном комплексе «Арена Мытищи». Фестиваль объединил свыше 4,5 тыс участников из более чем 60 регионов России и семи стран мира. Соревнования состоятся по 16 дисциплинам среди взрослых и юных спортсменов от 10 лет.

​«Знаменательно, что фестиваль проходит в особо значимый для нашей страны и церкви год, в который мы празднуем 80-летие победы в Великой Отечественной войне, а также 55-летие со дня прославления святителя Николая Японского. Сей святой неслучайно избран небесным покровителем патриаршего фестиваля. Заботясь о проповеди Евангелия среди японцев, святитель Николай хорошо изучил язык, историю и культуру страны восходящего солнца. По его инициативе в токийской духовной семинарии преподавались японские боевые искусства. Один из воспитанников святителя — Василий Ощепков — стал основоположником национального единоборства „самбо“, — говорится в приветственном слове патриарха Московского и вся Руси Кирилла.

​Также свои обращения к участникам фестиваля направили заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, губернатор Московской области Андрей Воробьев, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголеви министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

​Ведущими церемонии стали заслуженный артист России Дмитрий Дюжев и спортивная журналистка Вера Вайс.

​Для всех участников и зрителей церемонии открытия фестиваля выступал хор Троице-Сергиевой лавры, Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» и оркестр войск национальной гвардии РФ.

​В качестве почетных гостей торжественную церемонию открытия посетили: народный артист России Илья Резник, заслуженная артистка России Ольга Кормухина, певец и композитор Максим Олейников, актер театра и кино Александр Шувалов, президент федерации конькобежного спорта Московской области, двукратный призер Олимпийских игр, депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева, патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, председатель Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, а также ветераны боевых действий и участники СВО.

​С 21 февраля в рамках фестиваля пройдут мероприятия по популяризации российских и японских спортивных единоборств и боевых искусств, встречи с известными спортсменами, показательные выступления, мастер-классы, выставки, круглые столы и пресс-конференции.

​Отметим, что в рамках подготовительных мероприятий к открытию фестиваля икона с частицей мощей святого равноапостольного Николая Японского посетила зону СВО и девять епархий Русской Православной Церкви. Частицу мощей святителя Николая передал в 2013 году для поклонения в России почивший митрополит Токийский и всея Японии Даниил, также преподавший свое благословение фестивалю.

​«На моих глазах этот фестиваль вырос из инициативы энтузиастов до такого масштабного события, на которым мы сегодня с вами находимся. Сначала, при поддержке Московской области, фестиваль стал региональным, затем он попал в федеральный календарь мероприятий с поддержкой министерства спорта РФ, далее эта инициатива была замечена святейшим патриархом и «Кубок Николая Японского» впервые в истории спортивных мероприятий приобрёл патриарший статус. По всей стране в фестивале участвуют более 14 тысяч человек. Не каждое федеральное мероприятие может соревноваться с этим результатом. Только финал «Кубка Николая Японского» ежегодно собирает более 4,5 тысяч участников. Инклюзивный формат, который позволяет участвовать людям с особенностями развития, сегодня является очень важным и востребованным. Особую важность фестиваля доказывает тот факт, что участники «Кубка Николя Японского» сегодня защищают нашу Родину. Более 17 человек удостоены различных государственных наград», — прокомментировала заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова.

​Турнир входит в единый календарный план всероссийских и международных физкультурных мероприятий и активно содействует развитию детско-юношеского спорта и популяризации здорового образа жизни, а также укрепляет дружбу между народами. Он проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

​Организатором традиционно выступает Российский союз православных единоборцев при поддержке Госдумы РФ, министерства спорта РФ, правительства Московской области, Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта, а также Московской митрополии и Сергиево-Посадской епархии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.