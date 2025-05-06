В Подмосковье будет дан старт парусного турнира Tenzor Elite Cup 2025

На Пестовском водохранилище в городском округе Мытищи состоится первый из четырех этапов международного парусного турнира Tenzor Elite Cup 2025. Соревнования пройдут с 22 по 25 мая, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Организатором соревнования выступает сеть яхт-клубов Tenzor Sailing Club.

В регате примут участие 20 сильнейших команд и около 100 яхтсменов. Среди них победители и призеры мировых и национальных чемпионатов и Кубков в различных классах яхт, участники Олимпийских игр и лидеры сборной России по парусному спорту.

«В этом году Tenzor Elite Cup 2025 собирает участников по новым правилам. Приоритет у тех, кто выше в рейтинге парусных команд TSC, и этот опыт, применяемый во многих видах спорта, таких как теннис, футбол, бокс, гольф, шахматы. В каждом виде спорта есть своя вершина, куда мечтает попасть каждый атлет. Наша задача, как организаторов, постоянно расширять возможности спортсменов, поддержать их высокую спортивную мотивацию и проводить знаковые парусные турниры международного уровня», — подчеркнула генеральный директор сети Tenzor Sailing Club Екатерина Цепляева.

Первые три этапа турнира пройдут с мая по сентябрь в Подмосковье на акватории Пестовского водохранилища, а на финальный этап в начале ноября участники отправятся в Сочи, где уже в морских условиях им предстоит выявить победителей всего сезона.

Во время соревнований пройдут традиционные однодневные турниры Tenzor Cup Junior для детей от 7 до 13 лет. Также в повестке первого этапа запланированы мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В спортивную программу соревнований включены тренировки команд и регистрация участников, которые состоятся 22 мая, а следующие три дня, с 23 по 25 мая, пройдут баталии в формате гонок флота на водной акватории водохранилища. 25 мая пройдут финальные гонки и награждение победителей.

Tenzor Elite Cup проходит при поддержке министерства спорта РФ, министерства физической культуры и спорта Московской области, министерства культуры и туризма Московской области и Всероссийской Федерации парусного спорта.

Турнир проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.