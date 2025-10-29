В Подмосковье более 3 тыс спортсменов участвуют в соревнованиях к юбилею школьной лиги

В 40 городских и муниципальных округах Московской области пройдут спортивные мероприятия, приуроченные к первой годовщине проекта единая школьная лига Подмосковья. Матчи состоятся 30 и 31 октября, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона. Матчи состоятся 30 и 31 октября.

Год назад был дан официальный старт Единой школьной лиге в Подмосковье. Матчи и соревнования, приуроченные к этой дате, пройдут по четырем видам спорта, включенных в программу Школьной лиги: футзалу, волейболу, баскетболу 3×3 и шахматам. Участие в соревнованиях примут более 3000 школьников. Кроме того, 31 октября состоятся торжественные открытия нового сезона Школьной лиги в семи муниципалитетах Подмосковья.

Помимо соревновательной программы, для участников и болельщиков будут организованы: товарищеский матч в Королеве, где участниками станут команды детей и их родителей, а также волейбольный матч между сборными учеников и учителей в Лотошино.

В Шаховской подготовили насыщенную программу: помимо товарищеских волейбольных и шахматных матчей здесь пройдет турнир по пионерболу и специальный праздник для младших школьников.

В Чехове 31 октября будет дан старт первому туру соревнований по гандболу. Отметим, что этот вид спорта входит в программу Школьной лиги исключительно в этом городском округе, где базируется самая титулованная гандбольная команда страны — «Чеховские медведи». В состязаниях примут участие 12 команд. Поддержать юных спортсменов приедут многократные чемпионы России, игроки ГК «Чеховские медведи». Некоторые из спортсменов выйдут на площадку в качестве членов команд Школьной лиги.

Отметим, что в сезоне 2025/2026 в рамках единой школьной лиги по всей Московской области состоятся свыше 15 000 соревнований, в которых примут участие более 36 000 учащихся из 600 учебных заведений региона. Всего в этом году свои команды представили 48 муниципалитетов.

Школьная лига Московской области стартовала в октябре 2024 года. В первом сезоне проекта приняли участие более 10 000 юных спортсменов — учащиеся 201 школы из 13 муниципалитетов Московской области.

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.