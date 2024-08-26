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В Подмосковье 29 августа пройдет встреча с участниками чемпионата мира по шашкам

На площадке министерства спорта России 29 августа состоится пресс-конференция с участием спортсменов, которые выступят на чемпионате мира по русским шашкам в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В мероприятии примут участие претенденты на звание чемпиона мира по русским шашкам, президенты международной и всероссийской федераций шашек, а также представители министерств спорта РФ и Московской области.

Чемпионат мира по русским шашкам состоится в Одинцовском городском округе на территории парка «Патриот» с 5 по 15 сентября.

​На протяжении всех 10 дней турнира сильнейшие шашисты планеты из 25 стран с 5 континентов будут вести борьбу за звание чемпиона мира.

В международных соревнованиях примут участие спортсмены из США, Германии, Китая, Турции, Норвегии, Колумбии, Эфиопии, Конго, Анголы, Венгрии, Болгарии, Латвии, Литвы, Румынии, Грузии, Молдавии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Азербайджана, Монголии, Киргизии, Казахстана, Белоруссии и России. Сборная России будет представлена 28 сильнейшими спортсменами.

​Торжественная церемония открытия чемпионата мира пройдет 6 сентября в 14:00. В качестве почетных гостей мероприятие посетят ведущие российские политики и культурные деятели, а также именитые спортсмены. Также в рамках первого дня чемпионата состоится «Гала-матч Лидеров».

Национальная сборная РФ выступит под своим флагом, а на официальных церемониях награждения, открытия и закрытия соревнований будет звучать гимн России.

​Место проведения: Московская область, Одинцовский городской округ, территория военно-патриотического парка «Патриот», д. 4, «ПСБ Патриот Cosmos Hotels».

​Турнир состоится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

​Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.