В Подмосковье 27 июля пройдет фестиваль «Земля спорта»

​В программу фестиваля войдут три раздела: ГТО, силовой экстрим и командные эстафеты. В состязаниях примут участие команды жителей Московской области в двух возрастных категориях: взрослые от 18 до 70 лет, дети от 7 до 14 лет (командные эстафеты). В состав каждой команды войдут по семь человек: два мужчины, две женщины и три члена одной семьи. Результаты будут определяться по сумме мест, занятых всеми участниками во всех дисциплинах.

​Заявки на участие в фестивале принимаются до 25 июля по электронной почте: gto@dsmo.ru.

​В разделе «ГТО» участникам предстоит пробежать 60-метровую дистанцию, выполнить наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыгнуть в длину с места, отжаться от пола и сделать подъемы туловища на мышцы пресса.

​В разделе «силовой экстрим» атлеты выполнят на скорость бег с гирями, становую тягу, подъем гантелей и удержание снаряда перед собой на выносливость.

В командных эстафетах семейные коллективы сразятся друг с другом в скорости и ловкости, а нестандартное снаряжение придаст дополнительную сложность для участников.

Фестиваль «Земля спорта» проводится в рамках одноименного всероссийского марафона министерства сельского хозяйства РФ и в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Дата проведения: 27 июля 2025 года.

Место проведения: Сергиево-Посадский г. о., ул. Матросова, д. 2а, спортивно-образовательный центр «Луч».

​Программа мероприятия:

9:00 — старт регистрации участников;

12:00 — торжественная церемония открытия мероприятия, начало соревнований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

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