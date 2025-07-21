В Подмосковье 27 июля пройдет фестиваль «Земля спорта»
Фото - © Евгений Дудь
В Сергиево-Посадском городском округе 27 июля состоится московский областной фестиваль «Земля спорта», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
В программу фестиваля войдут три раздела: ГТО, силовой экстрим и командные эстафеты. В состязаниях примут участие команды жителей Московской области в двух возрастных категориях: взрослые от 18 до 70 лет, дети от 7 до 14 лет (командные эстафеты). В состав каждой команды войдут по семь человек: два мужчины, две женщины и три члена одной семьи. Результаты будут определяться по сумме мест, занятых всеми участниками во всех дисциплинах.
Заявки на участие в фестивале принимаются до 25 июля по электронной почте: gto@dsmo.ru.
В разделе «ГТО» участникам предстоит пробежать 60-метровую дистанцию, выполнить наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыгнуть в длину с места, отжаться от пола и сделать подъемы туловища на мышцы пресса.
В разделе «силовой экстрим» атлеты выполнят на скорость бег с гирями, становую тягу, подъем гантелей и удержание снаряда перед собой на выносливость.
В командных эстафетах семейные коллективы сразятся друг с другом в скорости и ловкости, а нестандартное снаряжение придаст дополнительную сложность для участников.
Фестиваль «Земля спорта» проводится в рамках одноименного всероссийского марафона министерства сельского хозяйства РФ и в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
Дата проведения: 27 июля 2025 года.
Место проведения: Сергиево-Посадский г. о., ул. Матросова, д. 2а, спортивно-образовательный центр «Луч».
Программа мероприятия:
- 9:00 — старт регистрации участников;
- 12:00 — торжественная церемония открытия мероприятия, начало соревнований.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.
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