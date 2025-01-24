В Подмосковье 26 января пройдет кубок АМА «Снежная битва»

​Соревнования пройдут в необычном экспериментальном формате — миксе ралли-рейдов и кросса. Все участники сначала проедут пролог и два ралли-рейдовых спецучастка по 40 километров каждый, а затем на компактной зрелищной шестикилометровой трассе с крутыми трамплинами, специально подготовленными для кросс-кантри, состоятся сначала квалификационные заезды, а затем полуфиналы и финал. По итогам двух частей турнира будет определен победитель, которому достанется переходящий кубок АМА.

​«Мы задумали совместить несовместимое и в одном соревновании скрестить сразу две спортивные дисциплины, благо наша подмосковная площадка позволяет это сделать. Новый автодром ​«Алискино Моторспорт Арена» полностью отвечает запросам проведения соревнований любой сложности. А такой нестандартный формат интересен для участников, потому что есть возможность предложить не только испытать себя на скользких ралли-рейдовых трассах, но и показать себя на кроссовой трассе, где у нас 14 различных трамплинов. Мы с радостью ждем 26 января всех любителей автоспорта на ледовую гонку, где наши именитые спортсмены смогут показать свое мастерство, а зрители и гости мероприятия насладиться этим праздником спорта. Несмотря на достаточно теплую погоду, нас ждет интереснейшая борьба, скорость и адреналин», — рассказал спортивный директор «Алискино Мотоспорт Арена» и организатор Кубка АМА Константин Жильцов.

​В Подмосковье съедутся более дюжины звезд российского автоспорта, среди которых: десятикратный чемпион России по ралли-рейдам, заслуженный мастер спорта Борис Гадасин, действующий обладатель Кубка России по ралли-рейдам Никита Мазепин, а также самая титулованная российская авто и мотогонщица, мастер спорта международного класса, двукратная обладательница Кубка мира, вице-чемпион ралли «Дакар» Анастасия Нифонтова.

​«Я, как пионер, «всегда готова». Надеюсь, что мой организм выдержит нагрузку, так как формат гонки короткий. Это будет абсолютно новое испытание, и я с нетерпением жду возможности насладиться гонкой. В таком формате я еще никогда не участвовала, и мне очень интересно, что из этого получится. В моей карьере были стадионные гонки, такие как «Формула7», и ралли-рейды, но чтобы в одной гонке был такой микс — такого не припомню. В этой гонке пилот должен будет быстро переключаться с одной трассы на другую, а штурман — подсказывать во время езды по кроссовой трассе. Кроме того, короткий формат гонки обычно вызывает максимальный азарт. Поэтому я в предвкушении!» — поделилась эмоциями Анастасия Нифонтова.

​Место проведения: Московская область, Можайский городской округ, хутор Бычково, «Алискино Моторспорт Арена».

​Дата проведения: 26 января 2025 года.

​Программа соревнований:

08:00–08:30 — регистрация участников;

09:00 — старт пролога 7 км;

10:00 — старт СУ-1;

12:00 — старт СУ-2;

15:30 — торжественная церемония открытия;

15:50 — квалификационные заезды;

17:35 — первый полуфинал;

18:15 — второй полуфинал;

19:15 — финал Б;

20:20 — финал А;

21:15 — церемония награждения;

22:00 — завершение мероприятия.

​Для представителей СМИ предусмотрена аккредитация. Информацию о составе съемочной группы, списки журналистов, а также вопросы по посещению соревнований направлять на почту: yamazingpeople@gmail.com, или по телефону: 8 (905) 707 93 79 (Татьяна Измайлова).

​Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».​

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.