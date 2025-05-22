В Подмосковье 24 мая стартуют чемпионат и Кубок России по дрэг-рейсингу

Автодром в Быково Раменского муниципального округа 24 и 25 мая примет этап-открытие чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу сезона 2025 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В ближайшие выходные Подмосковье станет столицей отечественного дрэг-рейсинга. На трассе многофункционального комплекса экстремальных видов спорта RDRC Racepark в Быково пройдут старты во всех категориях чемпионата и Кубка страны. По информации организаторов, данные соревнования станут самыми массовыми в истории проведения двух турниров. В них примут участие более 200 лучших пилотов со всей страны.

Первый этап пройдет совместно с масштабной выставкой американских автомобилей от «Mad Buckets» — крупнейшего сообщества владельцев американских классических машин. Зрители смогут увидеть как классические автомобили, начиная с 1950 года выпуска, так и редкие модификации моделей, выпущенных уже в XXI веке. Кроме того, часть участников фестиваля выйдет на дрэг-стрип. По доброй традиции в соревнованиях примут участие несколько представленных в экспозиции машин.

​В рамках соревнований ожидается дебют сразу нескольких ярких автомобилей и возвращение легендарных пилотов. Многократный чемпион России и обладатель Кубков России Эльшан Асланов подготовит к старту свой ВАЗ-2110 с трехсекционным роторным мотором — это не только самая быстрая Lada в мире, но и вторая переднеприводная машина Европы по времени прохождения четверти мили. Чемпион Ростовской области Сурен Азизян поборется за «золото» чемпионата страны на ВАЗ-2106 с мотороммощностью более 1200 л. с. Его машина способнапобить все существующие рекорды для «Жигулей».

Участники зачета «RDRC Moto» значительно доработали свои мотоциклы и тоже нацелены на новые рекорды. В настоящий момент только четыре мотоциклиста в России выезжали из 9 секунд на своих «железных конях». Но по прогнозам организаторов, зрители предстоящих соревнований станут свидетелями выступлений новых рекордсменов.

​Главным нововведением сезона 2025 года станут изменения в правилах в зачете «SuperPro ET» — самом быстром классе с гандикапом. Теперь спортсмены могут выбирать любое время в диапазоне от 7,5 до 8,3 секунды. Пилоты стартуют не одновременно, а с разницей заказанного времени, так что все решает реакция и точность по отношению к заказанному времени. Кто первый на финише, тот и победил.

​Автодром в Быково будет открыт для зрителей с 10:00 до 20:00 в каждый из соревновательных дней. Помимо захватывающих гонок гостей ждет насыщенная развлекательная программа и дополнительные активности для всей семьи. Болельщики смогут насладиться экскурсиями по автодрому, поездками на дрифт и дрэг-такси, полетами на вертолете, тюнинг-проектами, аттракционами, фуд-кортом и комфортными вместительными трибунами. Также все желающие смогут протестировать свой автомобиль на дрэг-стрипе. По всем категориям билетов будет открыт доступ в зону технического парка, где можно не только увидеть и сфотографироваться со всеми машинами, принимающими участие в соревнованиях, но и взять автографы у именитых гонщиков. Для самых маленьких любителей автоспорта работает детский городок с аниматорами и аттракционами.

В период с мая по сентябрь на автодроме в Быково состоятся более десяти крупнейших автоспортивных соревнований всероссийского уровня. Среди прочего болельщиков ждут пять этапов чемпионата и Кубка страны. Также в 2025 году дебютирует новый формат — Суперкубок России по дрэг-рейсингу в трех классах («Pro», «Street» и «Moto»).

​Подробнее ознакомиться с расписанием на сезон 2025 года и приобрести билеты можно на официальном сайте.

​Дата проведения: 24 и 25 мая.

​Место проведения: Московская область, Раменский муниципальный округ, посёлок Быково, деревня Верея, 458, автодром «RDRC Racepark» (бывший аэродром «Быково»).

​Программа мероприятий:

24 мая

10:00 — открытие площадки для зрителей, старт заездов в зачетах «Street» и «Club»;

12:35 — заезды в зачете «PRO»;

13:40 — заезды в зачетах «Street» и «Mad Buckets»;

14:20 — автограф-сессия около сцены;

15:40 — заезды в зачете «PRO»;

16:10 — заезды «Moto», «Mad Buckets»;

17:10 — финальные заезды в зачете «Street»;

18:00 — заезды в зачетах «PRO», «Moto», «Club»;

19:30 — торжественная церемония награждения;

20:00 — завершение работы площадки для зрителей.

25 мая

10:00 — открытие площадки для зрителей; старт заездов в зачетах «Moto» и «Mad Buckets»;

11:00 — фестиваль RWD;

11:40 — выступление группы Silverado;

12:15 — парад пилотов на сцене;

13:00 — заезды в зачетах «PRO», «Club», «Mad Buckets»;

13:40 — выступление групп «The Bebop A’Loollers» и «Танцы Рокабилли»;

16:00 — фестиваль RWD;

16:30 — выступление группы «Мистер Твистер»;

17:25 — заезды в зачетах «Club», «Mad Buckets», «Moto», «Street»;

18:25 — финальные заезды;

19:30 — торжественная церемония награждения;

20:00 — завершение работы площадки для зрителей.

​Расписание мероприятий сезона 2025:

​Соревнования и фестивали пройдут в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой – беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой – лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.