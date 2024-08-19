В Подмосковье 24 и 31 августа пройдет турнир по силовому экстриму «Железный человек»

В Московской области состоится турнир по силовому экстриму «Железный человек», участниками которого станут сильнейшие тяжелоатлеты со всей страны. 24 августа мероприятие состоится в Раменском округе, 31 августа — в городе Пушкино, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В программе турнира зрелищные испытания для экстремалов с использованием различных предметов. Участники соревнований будут поднимать легковой автомобиль весом 1 300 кг, тащить грузовик на дистанцию 25 м, перебрасывать песочную гирю весом 30 кг через перекладину 5 м.

Также тяжелоатлетам предстоит участвовать в эстафете с подъемом тяжелых предметов, устанавливать «камни Атласа» весом от 120 до 180 кг на специальные тумбы и перемещать бревна и покрышки от бульдозера «Кировец».

Главным судьей соревнований выступит многократный призер и победитель этапов Кубка России по силовому экстриму, чемпион Европы, рекордсмен книги рекордов России Михаил Сидорычев.

Ведущими мероприятия станут известные тяжелоатлеты-экстремалы: обладатель титула «Сильнейший человек России 2002», рекордсмен в тяге железнодорожного состава Вячеслав Максюта; обладатель титула «Сильнейший человек России 2007» Михаил Шивляков; восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, обладатель абсолютного рекорда России в становой тяге Михаил Кокляев.

Турнир пройдет в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.