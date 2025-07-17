В Подмосковье 2–3 августа пройдут велогонки серии CyclingRace

​В Рузском городском округе 2 и 3 августа состоятся соревнования по велосипедному спорту в рамках серии CyclingRace, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В первый соревновательный день пройдет индивидуальная велогонка с раздельным стартом до 25 км и парная гонка. Во второй день турнира любители велоспорта смогут выбрать подходящий для себя формат участия и длину дистанции групповой гонки: от 30 до 150 км.

Регистрация на все форматы открыта, подать заявку и узнать подробности можно на официальном сайте серии.

Участникам представится возможность проверить свои силы в различных форматах гонок, вне зависимости от уровня подготовки. Все гонщики будут разделены на категории по возрасту, полу и уровню мастерства. Победители и призеры в своих кластерах выиграют призы. При этом все участники получат памятные медали.

Кроме того, каждому гонщику будут предоставлены стартовый пакет с номером и подарками от партнеров мероприятия, чип для электронного хронометража, питание, прохладительные и горячие напитки, а также медицинская страховка. Гонки будут транслироваться в режиме онлайн с голосовым сопровождением профессиональных комментаторов. Стартовый городок расположится напротив дворца водных видов спорта «Руза».

Старты серии CyclingRace проходят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.

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