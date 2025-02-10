В Подмосковье 16 февраля пройдут открытые соревнования по лыжным гонкам

Продолжается прием заявок на открытые соревнования по лыжным гонкам «Кубоколимпийского чемпиона Александра Легкова». Турнир пройдет 16 февраля в Наро-Фоминске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Для участия необходимо подать заявку на официальном сайте мероприятия до 9:00 12 февраля.

​В связи с погодными условиями было принято решение изменить формат проведения турнира. Все трассы будут пролегать по горнолыжным склонам тюбинг-парка Елагино. Дети 2015 года рождения и младше пробегут дистанцию 500 метров с подъемом. Все остальные возрастные категории преодолеют один круг протяженностью 1 километр с крутым и длинным подъемом. Участники будут выходить на старт по пять человек каждые 30 секунд. Стиль прохождения всех дистанций — свободный.

​По традиции перед началом гонок олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков проведет для всех желающих серию мастер-классов, а после финиша все участники смогут получить автограф именитого спортсмена и сфотографироваться с ним.

​Дата проведения: 16 февраля;

​Место проведения: на территории тюбинг-парка «Елагино» (Наро-фоминский г. о., д. Елагино);

​Программа мероприятия:

11:00 — сбор и выдача номеров;

11:30–12:00 — мастер-класс олимпийского чемпиона Александра Легкова;

12:00 — церемония открытия;

12:30 — общие старты;

14:00 — награждение победителей и призеров, церемония закрытия.

​Заявки с указанием ФИО, наименования СМИ, контактного телефона и данных на автомобиль необходимо прислать на почту министерства физической культуры и спорта Московской области: mosoblsport@list.ru. Дополнительная информация по телефону: 8-915-103-04-69 (Анастасия).

Первая лыжная гонка «Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова» прошла в 2021 году. На старт тогда вышли более 200 спортсменов, а в текущем году ожидается более 1 000 участников.

​Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.